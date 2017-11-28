Употребление алкоголя повышает риск развития рака

Злоупотребление алкоголем резко повышает вероятность развития сразу нескольких видов рака, а отказ от него позволяет заметно продлить жизнь, говорится в официальном заявлении Американского общества клинической онкологии.«Как правило, люди не думают, что употребление пива, вина или крепких напитков может как-то влиять на вероятность приобретения ими рака в далеком будущем. С другой стороны, мы и наши коллеги нашли множество свидетельств того, что алкоголь и рак связаны между собой», — заявил Брюс Джонсон (Bruce Johnson), директор общества онкологов.Как передает toneto.net, последнее десятилетие в научной прессе появилось несколько десятков исследований, авторы которых заявляли о наличии связи между употреблением алкоголя в любой форме и развитием рака в ряде органов. К примеру, в 2010 году ученые показали, что употребление большого количества пива может ускорять развитие рака кишечника, в 2011 и 2013 годах — раскрыли связь между алкоголем и раком груди. Другие наблюдения показали, что сочетание табака и алкоголя усугубляет канцерогенный эффект последнего.Джонсон и его коллеги проанализировали десятки научных работ, опубликованных в последние годы, и попытались понять, действительно ли существует подобная связь и насколько сильно алкоголь влияет на развитие рака.Как показал этот анализ, и хронический алкоголизм, и даже умеренное употребление алкоголя были одной из основных причин развития сразу нескольких форм рака, в том числе рака груди, глотки, пищевода, печени и многих других органов.Употребление всего 13 граммов спирта в день, как отмечают Джонсон и его единомышленники, повышает вероятность развития этих форм рака на 5-17%, а употребление примерно ста граммов спирта повышает вероятность развития цирроза печени почти в два раза, а рака пищевода — примерно в пять раз.С другой стороны, эти же исследования показывают, что отказ от алкоголя практически сразу снижает вероятность развития всех этих форм рака до нормальных значений, что говорит о том, что борьба с алкоголизмом и злоупотреблением спиртным будет помогать и снижению частоты развития рака в обществе.