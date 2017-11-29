Физически активные дети имеют более развитые когнитивные способности

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Согласно исследованию испанских ученых из Университета Гранады, дети, которые занимаются спортом, обладают более развитыми когнитивными способностями.В ходе испытаний специалисты рассмотрели 100 детей в возрасте от 8 до 11 лет и пришли к выводу, что молодые люди, поддерживающие высокие уровни физической активности, имели повышенное количество серого вещества в девяти областях мозга. Эти области важны для обучения, исполнительной функции и академических достижений, говорят эксперты. По мнению ученых, физическая активность может благоприятно влиять на обучение в школе и институте, а также на будущие успехи в карьере. При этом печальные статистические данные показывают, что треть детей страдают избыточным весом или ожирением, а пятая часть имеют проблемы с весом еще до школы.Исследователи обнаружили, что физическая подготовка, особенно аэробная и моторная, напрямую связана с большим количеством нейронов в определенных областях мозга, известных как кортикальные и подкорковые области. В частности, физическая активность увеличивает количество серого вещества в премоторной коре, которая важна для обучения, социального познания и контроля движений. Аэробные упражнения также активизируют гиппокамп, который контролирует память, и благоприятно влияет на нижнюю височную извилину, которая играет важную роль в распознавании зрительных стимулов, и хвостатое ядро, участвующее в обучении.