Ученые: курящие люди чаще страдают от болей в спине

Американские ученые из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного Университета выяснили, что у курильщиков в три раза чаще развивается хроническая боль в спине.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 160 человек, которые впервые ощутили боль в спине, 32 человека с хроническими болями и 35 здоровых добровольцев. С целью выявления проблем со здоровьем, интенсивности боли в спине и частоты курения, участники в течение года 5 раз проходили магнитно-резонансную томографию головного мозга и отвечали на вопросы специалистов.С помощью магнитно-резонансной томографии специалисты проанализировали взаимодействие между двумя частями головного мозга, которые отвечают за процессы формирования удовольствия, зависимости и поведенческие функции. Между данными частями головного мозга была обнаружена взаимосвязь, которая оказывает влияние на развитие хронического болевого синдрома. У заядлых курильщиков она выражена сильнее, чем у некурящих.Также было установлено, что у тех людей, которые отказались от этой вредной привычки, связь между прилежащим ядром и медиальной префронтальной корой была значительно слабее, и интенсивность боли в спине тоже уменьшилась.