Насколько безопасны современные презервативы?
Первые контрацептивы существовали еще в древние времена, но их прямое предназначение было совсем иным. В научных кругах есть определенные домыслы, что их применяли для соблюдения различных ритуалов и обрядов. Делали их из бараньих кишок, и перед каждым разом вымачивали в молоке, для более нежного вида. Затем началось тотальное использование противозачаточных колпачков в качестве защиты от беременности. Во времена Средневековья презервативы были забыты, но временно. Считается, что массовым возвратом к использованию колпачков, послужило распространение сифилиса, пришедшее вместе с открытием Колумбом Америки. Появление первых резиновых презервативов, знаменуется началом 19 века и относится к времени изобретения каучука.
Но главным вопросом современности все еще остается отсутствие 100% гарантии защищенности презервативов. А все дело в некорректном использовании кондомов. Исследователи выделяют некоторые моменты, которые ведут к большому числу нежелательных беременностей, а также к восприимчивости половых инфекций.
К ним относятся:
- Одевание защитной резинки в конце полового акта, прямо перед семяизвержением (а не в начале акта, как сказано в инструкции).
- Сначала неправильно надетые кондомы, одеваются повторно.
- Многие снимают презерватив еще до окончания полового акта, что крайне нежелательно.
- Любители экзотики или просто уверенные в том, что так надежней люди, одевают по два презерватива сразу.
- Не выпущенный воздух, при одевании кондома, ведет к его сползанию во время полового акта.
- При использовании масел и дополнительных смазок, кондом также сползает или может быть поврежден.
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