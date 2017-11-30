Насколько безопасны современные презервативы?



Одевание защитной резинки в конце полового акта, прямо перед семяизвержением (а не в начале акта, как сказано в инструкции).

Сначала неправильно надетые кондомы, одеваются повторно.

Многие снимают презерватив еще до окончания полового акта, что крайне нежелательно.

Любители экзотики или просто уверенные в том, что так надежней люди, одевают по два презерватива сразу.

Не выпущенный воздух, при одевании кондома, ведет к его сползанию во время полового акта.

При использовании масел и дополнительных смазок, кондом также сползает или может быть поврежден.



Самым легко доступным и популярным контрацептивом на сегодняшний день является обычный презерватив. Поэтому не удивительно, что безопасность современных презервативов – это вопрос, который волнует многих. Считается, что его применение предохраняет от беременности, от многих половых инфекций. Но правда ли это? Почему тогда, не смотря на регулярное использование презервативов во время полового акта, многие люди жалуются на возникновения болезней и незапланированных беременностей.Первые контрацептивы существовали еще в древние времена, но их прямое предназначение было совсем иным. В научных кругах есть определенные домыслы, что их применяли для соблюдения различных ритуалов и обрядов. Делали их из бараньих кишок, и перед каждым разом вымачивали в молоке, для более нежного вида. Затем началось тотальное использование противозачаточных колпачков в качестве защиты от беременности. Во времена Средневековья презервативы были забыты, но временно. Считается, что массовым возвратом к использованию колпачков, послужило распространение сифилиса, пришедшее вместе с открытием Колумбом Америки. Появление первых резиновых презервативов, знаменуется началом 19 века и относится к времени изобретения каучука.Но главным вопросом современности все еще остается отсутствие 100% гарантии защищенности презервативов. А все дело в некорректном использовании кондомов. Исследователи выделяют некоторые моменты, которые ведут к большому числу нежелательных беременностей, а также к восприимчивости половых инфекций.