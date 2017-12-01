Эти сорта меда считаются самыми полезными

Эксперты рассказали, какой мед может принести максимум пользы здоровью.Существует более ста сортов меда и каждый из них обладает своими уникальными вкусовыми качествами, а также полезными свойствами. Но эксперты выделяю всего пять сортов меда, которые считаются наиболее целебными:Такой мед полезен не только в сезон ОРВИ и гриппа, как мощное бактерицидное средство, но и при железодефицитной анемии, потому как обогащен железом.Отличный сорт меда, положительно воздействующего на органы ЖКТ, особенно он полезен тем, кто страдает от каких-либо заболеваний пищеварительной системы. Обладает мочегонным свойством, а потому полезен для почек. Также, акациевый мед можно использовать в качестве прекрасного снотворного средства.Это мед, который собирали из разных цветов, поэтому его свойства столь разнообразны. Собирают этот мед с периода ранней весны и аж до ноября. Так как в полифлерном меде есть аскорбиновая кислота, его советуют кушать каждый день в сезон вирусных заболеваний. С его помощью можно укрепить иммунитет и зарядиться необходимой энергией, а также устранить авитаминоз.Без этого меда глубокой осенью и зимой вообще не обойтись, ведь он прекрасно расправляется с болезнетворными микроорганизмами в организме человека и выводит их наружу. К тому же, он благотворно воздействует на иммунитет, обладая общеукрепляющими свойствами.А этот сорт меда пчеловоды называют мощным природным антибиотиком. С его помощью можно вылечить быстрее, чем обычно заболевания дыхательной и мочеполовой систем.Какой бы мед вы не выбрали, он все равно будет полезнее рафинированного сахара. Плюс ко всему, с помощью меда можно поднять простудившегося или заразившегося сезонным вирусом человека на ноги, ведь любой мед - природный антисептик, убивающий всех болезнетворных микроорганизмов на своем пути не хуже противовирусных лекарственных препаратов.