Ученые: интернет-зависимость угнетает мозг так же, как и депрессия

Ученые из Южной Кореи выяснили, что интернет-зависимость влияет на химический состав мозга и вызывает симптомы, свойственные депрессии.Ученые из Университета Корё в Сеуле провели исследование с участием девятнадцати человек, средний возраст которых составил 16 лет, страдающих от интернет-зависимости, а также здоровых добровольцев. С помощью магнитно-резонансной спектроскопии специалисты измерили содержание в мозгу участников двух нейромедиаторов — гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и глутамата.Исследователи обнаружили, что у молодых людей с интернет- и смартфонозависимостью содержание ГАМК преобладает над глутаматом в передней поясной коре — области мозга, которая принимает участие в принятии решений и отвечает за эмпатию и эмоции. Аналогичная ситуация наблюдается при депрессии и тревожном расстройстве.