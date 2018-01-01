Опухолевые клетки будут уничтожать по-новому

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Группа исследователей с биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова предложила новый подход к уничтожению опухолевых клеток. Ученые во главе с Борисом Животовским, руководителем Лаборатории исследования механизмов апоптоза, изучили особенности митотической катастрофы – процесса, нарушающего нормальное деление клетки.Явление митотической катастрофы было обнаружено в середине прошлого века при изучении реакции клеток на облучение. Клетка при этом сильно увеличивается в размерах, в ней появляются многочисленные ядра. «Если на нормальную клетку подействовать небольшими дозами радиации, она может превратиться в клетку в состоянии митотической катастрофы, – поясняет Борис Животовский. – Клетка может увеличить свой объем, а затем начать делиться. И, соответственно, это приводит к развитию опухолей».Авторы изучили, какие компоненты клетки принимают участие в регуляции процесса запуска митотической катастрофы, обратив особое внимание на митохондрии – клеточные органеллы, участвующие в энергообмене клетки, а также в запуске процесса апоптоза – клеточной гибели.Исследователи индуцировали митотическую катастрофу в опухолевых клетках, воздействуя на них доксорубицином и колцемидом. Эти препараты влияли на клеточный цикл и препятствовали нормальному делению клетки. Оказалось, что колцемид препятствовал доступу кислорода к митохондриям, что и вызывало гибель клеток. Кроме того, митотическая катастрофа оказалась способна запускать аутофагию, естественный процесс, также приводящий к гибели клеток. Это происходило при увеличении в клетке концентраций белков Mcl-1 и Bcl-xL.Сейчас исследователи проверяют, какие именно вещества и в каких концентрациях, могут вызывать избирательную гибель опухолевых клеток, не влияя при этом на здоровые. Не исключено, что в дальнейшем это приведет к появлению нового класса противоопухолевых препаратов, которые окажутся более эффективными и более безопасными, чем существующие сейчас лекарства и методы.