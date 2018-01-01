Эти действенные советы наверняка помогут сохранить молодость

Десять важных рекомендаций.Все хотят жить долго и счастливо, никогда не болеть и чувствовать себя на 18 лет. Ниже вы узнаете, как долго чувствовать себя молодым и иметь крепкое здоровье.Это звучит очевидно, но сбалансированная диета имеет решающее значение в сохранении крепкого здоровья и молодости. Идеальная диета должна содержать множество фруктов и овощей, жирную рыбу и небольшое количество постного мяса. Не забывайте пополнять свой организм большим количеством воды, чтобы избежать обезвоживания. Чай, кофе и фруктовый сок также помогут вам оставаться гидратированными, но важно избегать сладких газированных напитков. Если вы пьете алкоголь, то делать это нужно не более чем два раза в неделю, чтобы дать вашей печени время оправиться от токсического воздействия алкоголя. Важно не превышать рекомендуемых дневных норм на потребление алкоголя.Чистите зубы два раза в день. Зубная паста помогает предотвратить заболевание десен путем удаления кусочков пищи и зубного налета между зубами. Если вы будете игнорировать этот совет, то вы можете заметить боль и кровоточивость дёсен, а болезни дёсен также могут быть связаны с диабетом, инсультом, сердечными заболеваниями и ревматоидным артритом.Ежедневные упражнения помогают оставаться сильными и здоровыми. Они снижают риск ожирения, сердечных заболеваний, инсульта, диабета и даже рака. Если вам этого недостаточно, то активность может повысить вашу самооценку, улучшить сон и дать больше энергии.Это очень важный пункт, ведь если у вас хороший лечащий врач, то он обязательно будет помогать вам в поддержании вашего здоровья и сохранения молодости.Многие люди имеют дефицит витамина D и не знают этого. Это затрагивает половину взрослого населения. Дефицит витамина D связан с когнитивными нарушениями, проблемами с костями, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выходите на улицу каждый день, для повышения витамина D. Его также можно найти в пище, такой как яйца и жирная рыба. Кроме того, поговорите с врачом о добавлении витамина D.Следите за своими ногами, применяя увлажняющий крем для предотвращения образования сухой кожи. Удостоверьтесь, что вам комфортно в обуви которую вы носите. Обратитесь к своему врачу, если вас мучают боли и ваши ноги становятся очень горячими или холодными, если у вас есть общие проблемы, такие как мозоли или вросшие ногти на ногах.Многие из нас испытывают трудности с получением нужного количества сна. Избегайте бессонницы, сокращая дневной сон, ложась спать в одно и то же время каждую ночь. Перед сном употребляйте тёплый ромашковый чай.Поскольку мы стареем, наши органы слуха и зрения могут быть нарушены, поэтому важно регулярно проверять их. Потеря слуха распространена у пожилых людей, если вы чувствуете, что теряете слух, немедленно обратитесь к врачу. Проверяйте зрение каждый год, если вам 70 и больше, проверяйте два раза в год, либо больше.Проведение времени с другими людьми может вам чувствовать себя одиноким. Если не можете делать то, что делали раньше, старайтесь искать новые развлечения. Используйте Skype для совершения видео звонков друзьям и родственникам, которые не живут поблизости.Ни для кого не секрет, что курение негативно влияет на мозг и на организм в целом. Это связано с целым рядом различных проблем со здоровьем, включая сердечные заболевания, рак легких и бронхит. Хорошей новостью является то, что если вы прекратите курить, независимо от вашего возраста, ваше кровообращение улучшится.