Необходимость ежедневного душа опровергнута учеными

Ученые призывают быть умеренными в гигиене.Ежедневный прием душа ослабляет иммунную систему человека и делает организм более уязвимым.Об этом сообщили специалисты из Университета Юты в США.Ученые установили, что душ при всей гигиенической пользе разрушает иммунитет человека.Слишком частая очистка тела признана разрушительной для микробиома – скопления живущих на поверхности кожи микроорганизмов, которые формируют своеобразную экосистему, закаляют иммунитет и препятствуют инвазиям болезнетворных бактерий и вирусов.Хорошим примером негативных свойств гигиены является микробиом людей из племени яномамо, которое живет в джунглях Южной Америки.Не обремененные гигиеническими привычками, они обладают гораздо большим скоплением полезных микроорганизмов на поверхности тела, чем большинство людей.При этом специалисты не призывают к полному отказу от душа, рекомендуя просто быть умеренными в гигиене.