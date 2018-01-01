Женский организм - идеальная система, созданная для спорта

Женщины от природы находятся в более хорошей спортивной форме по сравнению с мужчинами, установили ученые. Дело в быстром поглощении кислорода - маркере общего состояния и сниженного риска мышечной усталости, передает The Daily Mail. И у женщин обработка поступающего в тело кислорода происходит на 30% эффективнее.Комментирует профессор Ричард Хьюсон из Университета Ватерлоо: "Женские мышцы выделяют кислород из крови быстрее, что говорит о более совершенной аэробной системе". Это открытие было сделано в ходе эксперимента с 18 здоровыми активными добровольцами (соотношение мужчин и женщин - 50 на 50). Все добровольцы выполняли задания умеренной интенсивности - бег на дорожке.В это время ученые оценивали частоту сердцебиения и содержание кислорода в тканях, а также разницу в концентрации кислорода в крови в венах и артериях. Оказалось, во время тренировки у женщин кислород обрабатывался в теле быстрее, чем у мужчин. Так как это означает, что мышцы у женщин меньше устают, возможно, имеет смысл пересмотреть для них тренировочный режим.