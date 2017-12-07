Какая чушь! Самые бредовые мифы о сексе

Информация для взрослых.Помнишь лицо мамы, когда ты первый раз спросила, откуда берутся дети? Или то, как была неприятно удивлена и даже испытывала легкую брезгливость, отыскав у родителей видеокассету с порно? Но, оказывается, не только дети думают о сексе всякие глупости — и взрослые способны удивлять! Предупреждаем: волосы у тебя сейчас встанут дыбом.Подруга меня заверяла, что у мужчины на всю жизнь конечное число эякуляций, и если в юности он слишком часто и много занимался сексом, то к зрелому возрасту непременно станет импотентом.Нередки случаи, когда люди очень плохо осведомлены о физиологии противоположного пола.Но и о собственном теле женщины зачастую знают мало. Специалисты Центра семейного и сексуального образования Secrets анонимно поделились своими историями:Если тренируешь мышцы тазового дна, то стареет лицо, заверяла нас девушка на одном из тренингов. По ее логике выходило, что чем лучше тонус интимных мышц, тем больше морщин. Свято верила в эту взаимосвязь!Другая женщина на тренинге доказывала всем участницам, что простата у мужчины — это нарост снаружи вокруг ануса. Она рассказала, что, массируя его, всегда доводит мужа до оргазма. Честно говоря, с анатомией у людей вообще беда: некоторые девушки, например, путают уздечку с мошонкой. Да что там! Далеко не каждая женщина знает, где у нее находится клитор.На тренинге «Секреты анального наслаждения» одна молодая женщина убеждала слушательниц, что перед занятием анальным сексом необходимо голодать минимум 2 дня. Неудивительно, что, голодая два дня, наслаждения она не испытывала!Удивляться тут нечему. Помните уроки биологии в школе? Те, которые касались репродуктивного здоровья человека? В лучшем случае эти параграфы задавали прочитать дома и никогда не проверяли в классе. А даже если ученики разбирали этот раздел самостоятельно, едва ли там там было хоть слово о клиторе. Неловкость и стыд затыкали рты не одной женщине. Так что некоторые так и не узнали, как именно устроено их тело.Беременность наступает, только если женщина испытала оргазм. Слышала это от дамы, которая была возмущена, что забеременевшие жертвы изнасилований подают в суд. Раз забеременела, считала она, значит, получила удовольствие, на что жаловаться-то?Один из самых распространенных мифов о сексе касается связи оргазма и беременности. Такая реакция является типичным «обвинением жертвы». Причиной всему — убеждение, что изнасилование случается только с «плохими» женщинами — теми, кто как-то не так себя ведет, не там ходит или не так одевается. С хорошими же, «правильными» женщинами никогда такого не произойдет. А если и произойдет, то, конечно, это не должно оставлять следов. Об этом нельзя говорить ни с родителями, ни с полицией, ни с мужем — вдруг уйдет к другой!Мысль, что изнасилованная женщина может забеременеть, кажется обвинительницам вдвойне ужасной, потому что теперь все увидят ее позор.Другие люди пошли дальше. Оргазм влияет не только на факт беременности, уверены они, но и на пол ребенка. Несколько десятков лет назад, кстати, эту теорию подкрепляли в том числе и СМИ.По радио еще в 90-е слышала, что если женщина во время зачатия испытывала оргазм, то родится девочка, а если нет — мальчик. Какой-то мужик, в прошлом физрук, на полном серьёзе зарабатывал на этом неплохие деньги: гарантировал парам, что если будут соблюдать его рекомендации, то получат желаемый пол ребёнка. Если пол получался не тот, значит, плохо старались или хотели разного. Или — внимание! — тёща или свекровь хотели мальчика или девочку, вот и «спутали все карты» супругам.Во времена, когда мы учились в школе, некому было рассказать нам о том, как нужно предохраняться. Не только от нежелательной беременности, но и заболеваний, передающихся половым путем. Учителя в школе считали, что это не их сфера ответственности. Если же они так не считали, то неизвестно, что было бы лучше.У нас в школе был предмет — «закон божий», так на нем нам батюшка рассказывал, что для того, чтобы не забеременеть, надо во время секса молиться.Родители в лучшем случае совали нам в руки «Энциклопедию для девочек» с закладкой на нужной странице. Но это в лучшем случае! Иногда родители брались давать советы, которые достались им по наследству от их бабушек: спринцевание лимонной кислотой, колой или разбавленным уксусом.Другой источник бесценной информации о контрацепции — школьные подруги (и их мамы).У нас в школе легенды ходили, что лавровый лист — лучшее средство экстренной контрацепции. Я сама нет-нет, да и взгляну недобро в сторону борща.В результате мы получаем бойфрендов, у которых свои, весьма альтернативные способы уберечь себя от раннего родительства:Один мой знакомый уверял меня, что если во время секса направлять сперму не наружу, а внутрь, то можно не предохраняться и никакие ЗППП не страшны! Понятия не имею, как именно можно сперму внутрь направить так, чтобы не забеременеть, но, полагаю, отцом он стал рано.