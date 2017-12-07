Мир захватывает эпидемия аллергии из-за фастфуда

За последние 10 лет количество случаев пищевой аллергии увеличилось в три раза в некоторых странах.Эксперты в области здорового питания винят во всём западную диету с большим количеством мучных и жирных продуктов.Только в США число жертв пищевой аллергии за последние 10 лет выросло более чем в три раза. Исследователи связывают этот всплеск с генетикой, окружающей средой и изменениями в технологиях производства продуктов. В целом, за 10 лет количество людей, столкнувшихся с пищевыми аллергиями, увеличилось на 377%.В том числе речь о тяжелейших аллергических реакциях, включая анафилактический шок. Количество жертв аллергии на арахис увеличилось на 445%, а на лесные орехи и семечки - на 603% за тот же самый период. Однако информация также показывает, что треть всех случаев аллергий приходится на категорию других специфических продуктов питания, которые не называются. А это позволяет исследователям предположить, что свой печальный вклад в дело развития пищевой аллергии вносит специфическая западная диета.Этим словосочетанием традиционно называют большое количество жареной, жирной и сладкой пищи, которая доступна в многочисленных фастфуд сетях. Популярность западной диеты в разных странах мира с каждым годом растет, и многие эксперты с горестью отмечают, что она вытесняет более традиционные для определенных регионов и более здоровые виды питания. Особенно наглядно это прослеживается в некоторых странах Азии. Исследование показало, что жертвами пищевой аллергии чаще становятся мальчики, чем девочки.Ранее другие работы ученых позволили выяснить, что пищевая аллергия чаще встречается среди жителей городов, чем в сельской местности. Однако мощный рост, зафиксированный за последние 10 лет, более наглядно отмечался именно среди сельских жителей США. К примеру, количество запросов в страховые компании на оплату лечения пищевой аллергии среди жителей сельской местности увеличилось на 110%, а среди жителей городов - только на 70%. Ученые подчеркивают, что обитатели многих стран мира выбирают всё более калорийную пищу с большим количеством мяса, рафинированных сахаров и консервантов. Это классические компоненты западной диеты.