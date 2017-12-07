Каждый третий инсульт случается из-за жировых отложений в сосудах
Также исследователи установили, что 32% участников, перенесших инсульт, курили, 61% страдал от гипертонии и 36% - от диабета. 44% после инсульта остались недееспособными.
Специалисты еще раз подчеркнули важность своевременного выявления инсульта. Чем раньше пациент попадет в больницу и получит помощь, тем лучше прогноз.
Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое характеризуется внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти пациента вследствие цереброваскулярной патологии.
Наука сегодня различает два основных вида инсульта – ишемический и геморрагический.
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