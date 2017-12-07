Каждый третий инсульт случается из-за жировых отложений в сосудах

30% ишемических инсультов связаны с атеросклерозом (накоплением жиров в сосудах), нарушающим кровоснабжение мозга. А 25% инсультов случаются из-за образования тромбов в сердце, которые затем попадают в мозг и закупоривают один из крупных сосудов, питающих его. Об этом говорится в исследовании, которое провели при участии ученых из Massachusetts General Hospital (США) в пяти медцентрах Индии.Также исследователи установили, что 32% участников, перенесших инсульт, курили, 61% страдал от гипертонии и 36% - от диабета. 44% после инсульта остались недееспособными.Специалисты еще раз подчеркнули важность своевременного выявления инсульта. Чем раньше пациент попадет в больницу и получит помощь, тем лучше прогноз.Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое характеризуется внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти пациента вследствие цереброваскулярной патологии.Наука сегодня различает два основных вида инсульта – ишемический и геморрагический.