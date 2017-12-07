Новое мобильное приложение поможет выявить поддельные лекарства

Проблема фальсифицированных лекарственных средств в России стоит очень остро. В связи с этим Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила единое мобильное приложение. С его помощью любой может проверить легальность лекарственных препаратов и меховых изделий.Мобильное приложение называется "Проверка маркировки товаров". Оно распространяется на бесплатной основе и доступно для скачивания в Аppstore и GooglePlay. Используя это приложение, простой покупатель сможет проверить легальность маркированного товара. Приложение считает QR-код и выдаст информацию с результатом проверки и с описанием товара.В том случае, если проверка покажет какие-либо расхождения в сведениях о товаре с информацией в системе маркировки или пользователь вовсе не найдет нужной информации о товаре, то он может направить сообщение о зафиксированном нарушении прямо из приложения. Соответствующее обращение гражданина будет рассмотрено контрольно-надзорными органами.