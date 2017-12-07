Движение против прививок спровоцировало резкий всплеск заболеваемости корью
По статистике Роспотребнадзора, за 2016 год было зафиксировано 86 случаев заболевания корью. А за девять месяцев 2017 года - 367 случаев. Проблемы в людях, отказывающихся прививаться. По словам врачей, "антипрививочники" активизируются в Сети. Они говорят о вреде вакцинации, делают упор на народные средства и убеждают в этом других. Эта позиция становится все более популярной. Однако народные средства не помогут при заражении корью. К тому же, доподлинно известно, что все заразившиеся корью привиты не были. Чаще всего факты заражения выявляли в Дагестане, Московской области и Москве.
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