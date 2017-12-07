Движение против прививок спровоцировало резкий всплеск заболеваемости корью

Эпидемиологи констатируют: в этом году в России резко выросла заболеваемость корью по сравнению с прошлым годом. В Роспотребнадзоре считают, что за ростом заболеваемости стоят так называемые "антипрививочники". Корь является заболеванием с высокой степенью заразности. У инфицированных отмечается повышение температуры тела, общее недомогание и появление на поверхности тела красной сыпи. Как правило жертвой кори становятся дети. Самые серьезные осложнения кори - слепота, энцефалит, тяжелая диарея, воспаление легких. На сегодняшний день вакцинация является наиболее эффективным способом борьбы с заболеванием, препаратов для лечения кори не существуетПо статистике Роспотребнадзора, за 2016 год было зафиксировано 86 случаев заболевания корью. А за девять месяцев 2017 года - 367 случаев. Проблемы в людях, отказывающихся прививаться. По словам врачей, "антипрививочники" активизируются в Сети. Они говорят о вреде вакцинации, делают упор на народные средства и убеждают в этом других. Эта позиция становится все более популярной. Однако народные средства не помогут при заражении корью. К тому же, доподлинно известно, что все заразившиеся корью привиты не были. Чаще всего факты заражения выявляли в Дагестане, Московской области и Москве.