Выявлена связь между холодным климатом и риском развития рака
Ранее ученые выдвинули гипотезу, что существует связь между адаптацией человека к экстремальным погодным условиям и риском развития этого заболевания. "Генетические модификации, которые помогают справляться с тяжелыми климатическими условиями, могут также приводить к возникновению рака", — пояснил один из авторов исследования, профессор Константинос Воскаредис. По его словам, клетки, демонстрирующие высокую "морозостойкость", особенно склонны к канцерогенезу.
В подтверждение гипотезы ученые приводят данные общемировой статистики. Так, из инфографики, опубликованной на сайте, следует, что жители северных стран больше подвержены раку легких, груди или колоректальному раку. Особо ярко эта тенденция проявляется в скандинавских странах, где количество людей, страдающих от этих злокачественных опухолей, значительно превышает среднемировой показатель.
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