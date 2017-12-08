Гипотеза китайского врача, которая может спасти жизнь

Эта открытие профессора из Китая может спасти жизни, если окажется правдой.Профессор китайский профессор, заявляет о том, что спускание крови может спасти человеку жизнь во время инсульта.Согласно версии китайского профессора, если у человека инсульт все что нужно для его спасения – это игла. Лучше использовать иглу от шприца, но если нет таковой под руками, можно брать любую.Доказано, что инсульт связан с проблемой кровоснабжения головного мозга, которая влечет за собой кровоизлияние и отмирание нервных клеток. Инсульт может настичь каждого в любом месте: в дороге, дома, на работе и т.д. Любое движение человека с первыми признаками инсульта чревато летальным исходом.Оказание помощи в первые секунды минимизируют отмирание нервных клеток, и могут спасти не только здоровье, но и жизнь. Именно поэтому, по словам китайского профессора, его метод наиболее действенен при инсульте.Китайский профессор рекомендует …. спустить кровь с мочек пальцев. Именно для этого и нужна игла. Перед использованием иглу нужно простерилизовать. Для этого достаточно подержать ее над огнем. Далее, иглой протыкают мочки всех пальцев на минимальном расстоянии от ногтя. Если кровь не пойдет, мочки пальцы нужно придавить. Такое кровопускание, в течении 10 минут может вернуть человека к жизни.Кроме того, если у человека возникла такая симптоматика инсульта как перекошенный рот, профессор рекомендует массировать мочки уха. Этот метод направлен на то, что бы кровь прилилась к ушам. После того, как уши покраснели и набухли – мочки ушей нужно проколоть иглой, предварительно подержав ее над огнем.Методы, описанные китайским профессором, не являются лечением инсульта. Это всего лишь высказанная им гипотеза.