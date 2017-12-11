Эксперты раскрыли, почему люди полнеют с возрастом

Давно известно, что предрасположенность к полноте усиливается с возрастом. Чем больше возраст человека, тем становится легче набрать вес и наоборот сложней его потерять.Причины такого явления до сегодняшнего времени были не полностью понятны. Ученые из университета Бонна (Германия), а также группа из международных специалистов значительно приблизились к пониманию причины накопления жира с возрастом.Были исследованы обменные процессы в жировой ткани мышей. Потому что, они также как и люди плохо сжигают жировые запасы с возрастом.Причина крылась в клетках макрофагах, которые размещаются вокруг нервных клеток жировой ткани. Когда мышь чувствует голода, ее нервные клетки начинают вырабатывать норадреналин, тем самым заставляя жир гореть. В зрелом организме макрофаги начинают большую выработку фермент МАОА. Он то и мешает сжигать жир, пишет журнал med2.ru. Фермент, выделяемый макрофагов, расщепляет норадреналин и не дает использоваться жировым запасом.В ходе исследования стало также ясно, некоторые группы антидепрессантов способны подавить фермент МАОА. Такое открытие дает возможность решение проблемы с лишним весом у множества людей.