Занятия спортом помогут предотвратить рак кишечника

Физические упражнения изменяют состав кишечных бактерий всего за 6 недель, сообщают ученые из Университета Иллинойса.Согласно полученным данным, люди, которые тренируются, по меньшей мере, 30 минут в день три раза в неделю, имеют повышенный уровень бактерий кишечника, которые производят бутират.Бутират – это противовоспалительная кислота, которая связана с защитой от рака кишечника и потери веса, а также с более сильным иммунитетом. Аналогичные результаты ранее были обнаружены у мышей, у которых с меньшей вероятностью развивался язвенный колит, если они были физически активными.Исследователи проанализировали 18 худых и 11 женщин с ожирением. Все участники исследования ранее вели сидячий образ жизни, после чего в течение шести недель стали заниматься фитнесом три раза в неделю, увеличивая время занятий от 30 минут до 1 часа в день. Образцы фекалий были собраны до и после того, как участники стали активными. Было установлено, что физические упражнения связаны с профилактикой развития рака и более сильным иммунитетом. При этом благоприятные изменения обращаются вспять, если люди снова возвращаются к сидячему образу жизни.«Это первое исследование, которое показывает, что физические упражнения могут влиять здоровье кишечника независимо от питания или других факторов», – говорит профессор Джеффри Вудс.