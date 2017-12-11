Все гормональные контрацептивы повышают риск развития рака груди

Исследователи из Университета Копенгагена провели масштабную работу. Для того, чтобы выяснить, как влияет гормональная контрацепция на риск развития рака молочной железы, они изучили данные о 1,8 млн датских женщин в возрасте от 15 до 50 лет. Данные были получены из национального регистра.За каждой участницей с 1995 года в среднем наблюдали около 11 лет: за этот период у 11,5 тысяч женщин развился рак молочной железы. Среди тех, кто принимал гормональные контрацептивы – вне зависимости были ли это таблетки, подкожные имплантаты, пластыри или вагинальные кольца – вероятность заболеть раком груди была существенно выше. Вероятность возникновения заболевания зависела от того, насколько долго женщины использовали такой способ предохранения. Если этот срок был меньше года, то риск увеличивался на 9%, для тех, кто предохранялся более 10 лет – на 38%.Дэвид Хантер (David Hunter), один из членов исследовательской группы, отмечает, что проанализированная выборка столь высока, что полученные результаты нельзя не принимать во внимание. Среди средств контрацепции, использование которых повышает риск развития рака груди, оказались и средства нового поколения, которые считались менее опасными, чем контрацептивы, используемые давно.Он, однако, подчеркивает, что риск развития рака груди у молодых женщин, не достигших 35 лет, достаточно низок, и потому даже его существенное увеличение не приводит к существенному увеличению числа заболевших. Из каждых 50 000 женщин до 35 лет, пользовавшихся гормональными контрацептивами, рак молочной железы возникает лишь у одной.Авторы также показали, что длительный прием контрацептивов не увеличивает риск развития рака молочной железы у женщин у постменопаузе, когда вероятность возникновения таких опухолей и так повышена. Исследователи выяснили, что прием гормональных контрацептивов увеличивал риск развития рака груди, но при этом снижал вероятность возникновения эндометриального рака, колоректального и рака яичников.Хантер считает, что полученные результаты должны простимулировать исследователей и фармкомпании заняться разработкой еще более совершенных средств контрацепции, использование которых не будет сопровождаться побочными эффектами и не будет увеличивать развитие рака груди. Авторы исследования обращают внимание, что полученные результаты не должны пугать женщин или заставлять их отказываться от приема контрацептивов.