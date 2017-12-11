Обезболивающие средства угрожают здоровью
Ученые анализировали эффект габапентина, прегабалина и нескольких болеутоляющих опиоидных средств на примере 133000 человек. Некоторые люди принимали обезболивающие вместе с кардиопрепаратами, а некоторые - только лекарства от сердечных недугов.
Оказалось, пациенты из первой группы по сравнению с пациентами из второй группы на 95% страдали от ожирения, на 82% чаще у них фиксировалось увеличение объема талии и на 63% чаще развитие гипертонии. Многие также жаловались на бессонницу.
В связи с тем, что о негативных побочных эффектах обезболивающих становится известно не в первый раз, ученые находятся в постоянных поисках альтернатив.
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