Обезболивающие средства угрожают здоровью

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Активное потребление обезболивающих препаратов может не только спровоцировать развитие зависимости. Как показали последние исследования Университета Ньюкасла, обезболивающие способны провоцировать ожирение, бессонницу и гипертонию.Ученые анализировали эффект габапентина, прегабалина и нескольких болеутоляющих опиоидных средств на примере 133000 человек. Некоторые люди принимали обезболивающие вместе с кардиопрепаратами, а некоторые - только лекарства от сердечных недугов.Оказалось, пациенты из первой группы по сравнению с пациентами из второй группы на 95% страдали от ожирения, на 82% чаще у них фиксировалось увеличение объема талии и на 63% чаще развитие гипертонии. Многие также жаловались на бессонницу.В связи с тем, что о негативных побочных эффектах обезболивающих становится известно не в первый раз, ученые находятся в постоянных поисках альтернатив.