Псориаз: 5 простых натуральных средств в помощь!
Сельдерей при псориазе показывает превосходные результаты, острые проявления болезни снижаются, бляшки минимизируются, перестают сильно проявляться на коже. В некоторых случаях возможна боль в печени, которая проходит через короткий период времени.
При этом следует строго соблюдать жёсткую диету, по возможности совсем отказаться от употребления соли. Избегать очень жирных, жареных или копчёных продуктов. Не принимать в пищу продукты питания, вызывающие аллергию: кофе, шоколад, цитрусовые. Отказаться от вредных привычек – не курить, стараться не употреблять спиртные напитки. Строго следить за чистотой тела, личной гигиеной.
Рецепт 1
В качестве наружного средства применяется масло сельдерея. Масло, предварительно разогрев, необходимо наносить на кожу тела, в местах проявления бляшек псориаза. Делать это необходимо 2–3 раза в день. После нанесения масла, подождать 30 минут, и смыть тёплой водой или стереть влажной салфеткой.
Рецепт 2
За 30 минут до приёма пищи необходимо принять 1 ч. ложку масла сельдерея. Принимать необходимо 3 раза в сутки. Курс лечения составляет 30 дней. Если у больного явно выражены заболевания и печени, следует комбинировать приём, принимая и масло, и шрот, по 3–4 ложки в день. Шрот – это измельчённые семена растения.
Рецепт 3
Используется для лечения и последующей профилактики обострения шрот сельдерея. Во время курса необходимо принимать 1 ч. ложку измельчённых семян, по 3 раза в день, обильно запивая все водой. Курс рассчитан на 40 дней.
Рецепт 4
Из измельчённых семян и сухих растений сельдерея можно заваривать чай. 1 ч. ложку залить 200 мл кипятка. Настоять 15–20 минут. Профильтровать и пить горячим. Пить надо утром, перед едой, в обед, за двадцать минут до него и вечером, прежде чем лечь спать.
Рецепт 5
Масло сельдерея в желатиновых капсулах. Принимать по 4 капсулы 3 раза в день во время еды – так масло сельдерея лучше усваивается организмом. Курс 30 дней.
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