Псориаз: 5 простых натуральных средств в помощь!

При псориазе на кожном покрове больного образуются одиночные сухие бляшки красного цвета, приподнятые над поверхностью кожи. При этом появление бляшек сопровождается шелушением кожи и сильнейшим зудом. Учёными и докторами давно доказана взаимосвязь между протеканием псориаза и неправильным функционированием печени. Нормализуя работу печени, можно добиться ремиссии псориаза, свести на нет его рецидивы.Сельдерей при псориазе показывает превосходные результаты, острые проявления болезни снижаются, бляшки минимизируются, перестают сильно проявляться на коже. В некоторых случаях возможна боль в печени, которая проходит через короткий период времени.При этом следует строго соблюдать жёсткую диету, по возможности совсем отказаться от употребления соли. Избегать очень жирных, жареных или копчёных продуктов. Не принимать в пищу продукты питания, вызывающие аллергию: кофе, шоколад, цитрусовые. Отказаться от вредных привычек – не курить, стараться не употреблять спиртные напитки. Строго следить за чистотой тела, личной гигиеной.В качестве наружного средства применяется масло сельдерея. Масло, предварительно разогрев, необходимо наносить на кожу тела, в местах проявления бляшек псориаза. Делать это необходимо 2–3 раза в день. После нанесения масла, подождать 30 минут, и смыть тёплой водой или стереть влажной салфеткой.За 30 минут до приёма пищи необходимо принять 1 ч. ложку масла сельдерея. Принимать необходимо 3 раза в сутки. Курс лечения составляет 30 дней. Если у больного явно выражены заболевания и печени, следует комбинировать приём, принимая и масло, и шрот, по 3–4 ложки в день. Шрот – это измельчённые семена растения.Используется для лечения и последующей профилактики обострения шрот сельдерея. Во время курса необходимо принимать 1 ч. ложку измельчённых семян, по 3 раза в день, обильно запивая все водой. Курс рассчитан на 40 дней.Из измельчённых семян и сухих растений сельдерея можно заваривать чай. 1 ч. ложку залить 200 мл кипятка. Настоять 15–20 минут. Профильтровать и пить горячим. Пить надо утром, перед едой, в обед, за двадцать минут до него и вечером, прежде чем лечь спать.Масло сельдерея в желатиновых капсулах. Принимать по 4 капсулы 3 раза в день во время еды – так масло сельдерея лучше усваивается организмом. Курс 30 дней.