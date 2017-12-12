Диетологи рассказали о важных свойствах хурмы

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Хурма созревает поздней осенью, а лакомиться ею мы можем аж до весны. Ее смело можно назвать самым полезным продуктом в холода, потому как она содержит в своем составе множество полезных веществ.В 100 г хурмы всего 67 калорий, так что ее можно кушать даже тем, кто на диете, но людям с повышенным уровнем сахара в крови следует контролировать себя и не налегать на этот фрукт слишком часто.Зимой, когда организму не хватает витамина D, а помочь ему усвоиться из продуктов питания поможет йод, которого достаточно в хурме. Правда, в ней не так много йода, как в ламинарии, зато она более вкусная, нежели морские водоросли. Например, детям сложно объяснить для чего им нужно налегать на водоросли, имеющие "рыбный" аромат, а вот сладкую и спелую хурму они будут есть с удовольствием.Благодаря калию в своем составе, хурма полезна для сердца. Калий укрепляет сердечную мышцу и снижает нагрузку на сердце, таким образом жизненно важный орган будет биться дольше.Хурма укрепляет иммунитет, потому что в ней есть витамин С, что очень полезно всем без исключения в холодное время года.Употребляя хотя бы по одной хурме в день, женщины могут больше не искать "молодильных сывороток", так как в этом фрукте есть витамин Е, заботящийся о коже и способствующий разглаживанию мелких морщин.Оранжевый сладко-терпкий фрукт обогащен железом, что важно для системы кроветворения. Тем, кто ест хурму постоянно, железодефицитная анемия не грозит.Главный секрет, который сделает хурму не вязкой: плод нужно положить в горячую воду на 10 минут или же твердую неспелую хурму, которая обычно и является мега-вязкой, необходимо поместить в один пакет со спелыми бананами, за счет этих процедур дубильные вещества в хурме начнут разлагаться и она перестанет быть такой вяжущей.