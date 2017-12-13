Цитрусы сдерживают гепатит С

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Ученые обнаружили в цитрусовых вещество, которое на 80% тормозит распространение вируса.Исследователи оказали, что грейпфрут и другие цитрусовые фрукты способны противостоять опасному гепатиту С. Об этом сообщили ученые из Гарвардской медицинской школы.Американские ученые выяснили, что в грейпфруте содержаться вещества, сдерживающие гепатит С. Лабораторные исследования показали ученым, что вещество, которое называется нарингенин, на 80% может остановить распространение смертельного вируса. Специалист из Гарвардской медицинской школы Яков Нахимас говорит, что нарингенин противостоит и другим вирусам.По словам ученых, цитрусовые фрукты могут снижать количество «плохого» холестерина, а это в свою очередь затрудняет распространение вируса гепатита С.