Обычный мясной фарш может быть опасен для здоровья

Проверка, проведенная выборочным путем силами Greenpeace, показала в половине случаев наличие мультирезистентных штаммов.Природоохранная организация Greenpeace для Австрийского агентства по безопасности питания провела проверку 12 мясных продуктов.В случае с мясным фаршем половина образцов (три из шести) оказались заражены устойчивыми к антибиотикам бактериями.Мультирезистентные бактериальные штаммы крайне опасны, так как их инфекции с трудом поддаются лечению. В мясных продуктах такие микробы оказываются из-за активного применения антибиотиков в животноводстве (особенно в свиноводстве и птицеводстве), что приводит к выведению устойчивых к воздействию лекарств форм.По оценкам экспертов, в Австрии животноводство потребляет ежегодно до 50 т антибиотиков, из-за чего они перестают помогать также в лечении людей. Эксперты Greenpeace рекомендуют после контакта с сырым мясом тщательно мыть руки, тщательно прожаривать продукт при приготовлении.