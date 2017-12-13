Ученые обнаружили новое свойство орехов

Ученые из Америки обнаружили, что употребление орехов повышает частоту мозговых ритмов, связанных с познавательными процессами.Специалисты решили выяснить, какое действие на организм оказывает регулярное употребление арахиса, кешью, миндаля, фисташек, пекана и грецких орехов и провели исследование с участием добровольцев. Всем участникам которым делали электроэнцефалограмму (ЭЭГ).Ученые установили, что потребление фисташек увеличивает частоту гамма-ритма, связанного с когнитивной обработкой информации, обучением и восприятием. Арахис повышает частоту дельта-ритма, который связан с глубоким сном и восстановлением организма.Исследователи отметили, что содержащиеся в орехах полиненасыщенные жирные кислоты очень важны для правильной работы мозга, особенно для пожилых людей.