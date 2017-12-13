Почему стресс вызывает ожирение

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Немецкие ученые открыли механизм, вызывающий нарушение обмена веществ у людей в состоянии стресса.Давно известно, что белок FKBP51 связан с депрессивными заболеваниями и тревожным расстройством. Предполагается, что он участвует в регулировании системы стресса: при нарушении обмена могут развиваться психические заболевания.Однако ученым из Германии удалось открыть новую функцию KBP51: белок влияет на сигнальный каскад в мышечной ткани, что в случае калорийного питания вызывает глюкозную толерантность - ключевой симптом сахарного диабета.Ученые из Института психиатрии им. Макса Планка обратили внимание на то, что при стрессе белок KBP51 образуется в мышцах в избыточном количестве. В результате глюкоза потребляется гораздо медленнее, что способствует развитию ожирения и сахарного диабета. Блокирование действия KBP51 с помощью медикаментов останавливает развитие диабета, несмотря на продолжающийся стресс и избыточное питание.