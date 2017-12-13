Как правильно делать инъекции: сохраните себе эту важную информацию

Подготовка к инъекции

Проведение укола

Простая шпаргалка.



Внутримышечные — 90 градусов



Подкожные — 45 градусов



Внутривенные — 25 градусов градусов



Внутрикожные — 10-15 градусов.



Такие уколы рекомендуется делать в наиболее крупные мышцы в местах, отдаленных от основных кровеносных сосудов и нервов.После проведения укола внутри мышечной ткани образуется депо, из которого препарат, благодаря разветвленной системе сосудов, попадает в кровь и разносится по организму.Именно в ягодичных мышцах у человека находится наиболее мощный слой мышечной ткани, которая имеет мало нервных окончаний.Очень важно все сделать правильно, ведь с лекарствами дело имеете. а также неопытный «помогающий» может оставить большие и некрасивые гематомы.Обязательным условием при введении препаратов в мышцу являетсяНеобходимо подготовить препарат, стерильный шприц, лезвие, которым вскрываются ампулы, вату, спиртовые салфетки или водку.В таком положении легче достичь полного расслабления мышц. При проведении инъекции самому себе также желательно принять горизонтальное положение, хотя, при достаточной сноровке, себе укол можно делать и стоя.В этом случае вы полностью обезопаситесь от попадания в нерв или кровеносный сосуд.Извлеките шприц из упаковки и наденьте на него иглу;Осмотрите ампулы: сверьте название и концентрацию препарата;Протрите ампулу с препаратом ваткой, смоченной в спирт;. Вскройте ампулу специальным лезвием;Наберите в шприц необходимое количество препарата, не касаясь иглой стенок ампулы;Протрите спиртовой салфеткой намеченный для введения препарата участок ягодицы;Поднимите шприц иглой вверх и выпустите небольшую струйку, чтобы в шприце не осталось воздуха;Осторожным сильным движением введите иглу в мышцу под прямым углом;Медленно надавите на шприц и введите препарат;Достаньте шприц и протрите ваткой место укола, слегка помассировав его.Некоторые из препаратов, например витамины группы B, доставляют довольно болезненные ощущения.В области укола можно делать йодную сетку, которая ускоряет процесс рассасывания препарата и снижает ощущение боли и дискомфорта.