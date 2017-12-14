Новая инъекция продлевает жизнь женщин с агрессивным раком груди

Женщины с агрессивным раком молочной железы теперь могут жить дольше благодаря инновационному препарату, который обещает подарить пациентам дополнительные месяцы жизни. По словам медиков, инъекция, получаемая каждые три недели, дает последний шанс женщинам с тройным негативным раком молочной железы, которые не реагируют на другие методы лечения.Данный вид рака, как правило, встречается среди молодых женщин, и возраст большинства пациентов составляет до 40 лет. Зачастую пациенты плохо реагируют на часто используемые методы лечения, поэтому диагноз может оказаться смертным приговором. Так, всего лишь одна из восьми женщин с прогрессирующим тройным негативным раком молочной железы, при котором опухоли распространились на другие органы, реагирует на химиотерапию.Полученные данные демонстрируют, что инъекции нового препарата могут помочь продлить жизнь большинства женщин с тройным негативным раком молочной железы. Было установлено, что при использовании такой терапии опухоли уменьшились у 75 из 110 пациентов. Новый препарат работает, атакуя белок под названием TROP-2, который производится раковыми клетками, благодаря чему средний период роста опухолей замедляется. Эксперты сообщают, что более половины пациентов жили более года после получения инъекций, что является значительным прорывом в показателях выживаемости для данного типа рака, при этом в трех случаях все признаки рака были полностью устранены.