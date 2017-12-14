Врачи рассказали, как люди выбирают себе партнеров

Люди влюбляются, женятся, рожают детей. Многие считают, что выбор партнера происходит сознательно и контролируемо, однако наука доказывает, что люди до сих пор осуществляют этот выбор бессознательно, опираясь на свои инстинкты.НАБЛЮДЕНИЯ. Вы непременно замечали, что некоторые пары похожи. И наверняка не раз удивлялись, когда партнеры не подходили друг другу по возрасту, статусу или внешности. Все это еще раз доказывает, что люди влюбляются инстинктивно, бессознательно, а часто и бесконтрольно. При принятии решения о долговременных отношениях, мы пользуемся гораздо болем сложными алгоритмами, чем просто красота или характер.ВНЕШНОСТЬ, безусловно, играет свою роль, однако не является решающим фактором. Доказано, что мужчинам нравятся красивые женщины. В ходе исследований было выяснено, что во время созерцания красивых женщин в организме мужчин происходит выброс допамина, который отвечает за удовольствие.Учеными также были определены признаки женственности, которые вызывают симпатию у большинства представителей сильного пола: это большие глаза и маленький нос. Женщины, напротив, чаще выбирают не самых красивых мужчин, отдавая предпочтение мужчинам с признаками высокого уровня тестостерона. Мода на бороды, которая возникла в Украине последние несколько лет, этому хороший пример. Женщины, которые и представить себе не могли, что полюбят бородача, теряли головы именно благодаря этой черте лица.СИММЕТРИЯ. Интересный факт выяснился в ходе исследования одного из американских ученых. Оказывается, что люди с симметричным лицом имеют больше шансов найти себе пару, а также часто имеют связи на стороне.ВОЗРАСТ. То, что мужчины часто влюбляются в молодых девушек, объясняется наукой очень просто. На инстинктивном уровне мужчина всегда выбирает женщину для продолжения рода. Даже если у него нет таких мыслей. Молодые девушки воспринимаются как идеальные кандидатки. Мужчинам возраст почти не вредит, они теряют привлекательность не так стремительно, как женщины.ФИГУРА. Интересно, что наука не имеет однозначного ответа относительно фигуры привлекательной для мужчины женщины. Отмечается, что в некоторых культурах полные женщины считаются более привлекательными, в западных странах, наоборот, мода на худых.ЗАПАХ. Некоторые мужчины во время влюбленности не раз подчеркивают, что обожают запах своей любимой. Оказывается, что этот фактор также заложен природой. Ученые отмечают, что уникальный запах тела образуется при участии половых гормонов и белков. Такой запах воспринимается мозгом, сигнал о нем напрямую передается в часть мозга, которая отвечает за эмоции. На запах реагируют как мужчины, так и женщины.ХОТЬ ЧТО-ТО ЗАВИСИТ ОТ НАС? Человеческие черты, безусловно, также влияют на выбор партнера. Сначала мы чувствуем симпатию и притяжение на физическом уровне, а уже узнав человека, влюбляемся и в него самого. Исследования доказывают, что женщинам больше нравятся мужчины с чувством юмора и склонные к альтруистическим поступкам. Статистика говорит, что у таких мужчин в жизни бывает больше постоянных и случайных партнерш.ЕЩЕ НЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЙ. Группа генетиков из Колорадо провели исследование, согласно которому человек выбирает себе партнера с похожими генами. Выяснилось, что супружеские пары имели большее сходство ДНК, чем другие произвольно взятые пары.В 1980 году ученые из Мичиганского университета сравнивали фотографии супружеских пар в молодости и через 25 лет после свадьбы. Исследователи заметили, что со временем пары становились похожими друг на друга. Такой феномен ученые объяснили копированием мимики. Чем дольше люди в браке, тем больше сближаются и уподобляются.Французские ученые в 2012 году обнаружили, что мужчины выбирают женщин, похожих на них. В ходе исследования 40% мужчин выбирали фотографии женщин с тем же цветом волос, глаз, толщиной губ и другими подобиями внешности. Также были проанализированы 115 пар с детьми. Большинство пар имели схожие черты лица.Как видим, хотя дети и перестали быть неизбежным следствием брака и любви, мы до сих пор выбираем партнера, настраиваясь на родительство. Авторы исследований отмечают, что такая модель отбора доказала свою жизнеспособность на протяжении тысячелетий. Каковы бы ни были тенденции в современном мире, а природу не обманешь.