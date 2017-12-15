Медики назвали возможные причины головокружения

Медики объяснили, из-за чего может закружиться голова.В медицине приступы головокружения называются "вертиго" - это когда человек теряет равновесие и ему кажется, что земля уходит из-под ног, а голова в это время кружится вокруг своей оси. Если данное неприятное явление стало беспокоить человека ежедневно, то ему следует обратиться к врачу за помощью, а вообще голова может закружиться у каждого из нас по разным причинам.- чрезмерное употребление спиртных напитков и курение;- укачивание в транспорте;- менструация и климакс;- беременность;- прием таблеток против повышенного артериального давления или антибиотиков;- сильное пищевое отравление;- психические расстройства и депрессивное состояние;- злокачественное новообразование в головном мозге;- эпилепсия;- голодание или соблюдение жесткой диеты;- вегетососудистая дистония;- острые вирусные инфекции, например, грипп;- мигрень;- полученные ранее травмы позвоночника или головы.По статистике, около восьмидесяти разнообразных заболеваний включают в себя такой симптом, как головокружение. Самое удивительное то, что в большинстве случаев, если врач не нашел подтверждения ни в одной вышеописанной причине того, что кружится голова, то он и вовсе может не найти истинного провокатора головокружения.Более остальных сталкиваются с приступами головокружения пожилые люди, потому как с возрастом появляются ухудшения в работе вестибулярного аппарата. У молодежи нередко возникают подобные явления, но, как правило, они являются следствием какого-то заболевания.Не откладывайте визит к доктору, если у вас часто приступы головокружения, а также не пытайтесь самостоятельно избавиться от этого симптома, принимая какие-либо препараты без ведома врача.