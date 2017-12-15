Медики назвали возможные причины головокружения
В медицине приступы головокружения называются "вертиго" - это когда человек теряет равновесие и ему кажется, что земля уходит из-под ног, а голова в это время кружится вокруг своей оси. Если данное неприятное явление стало беспокоить человека ежедневно, то ему следует обратиться к врачу за помощью, а вообще голова может закружиться у каждого из нас по разным причинам.
Из-за чего обычно кружится голова и на что именно вам нужно обратить внимание:
- чрезмерное употребление спиртных напитков и курение;
- укачивание в транспорте;
- менструация и климакс;
- беременность;
- прием таблеток против повышенного артериального давления или антибиотиков;
- сильное пищевое отравление;
- психические расстройства и депрессивное состояние;
- злокачественное новообразование в головном мозге;
- эпилепсия;
- голодание или соблюдение жесткой диеты;
- вегетососудистая дистония;
- острые вирусные инфекции, например, грипп;
- мигрень;
- полученные ранее травмы позвоночника или головы.
По статистике, около восьмидесяти разнообразных заболеваний включают в себя такой симптом, как головокружение. Самое удивительное то, что в большинстве случаев, если врач не нашел подтверждения ни в одной вышеописанной причине того, что кружится голова, то он и вовсе может не найти истинного провокатора головокружения.
Более остальных сталкиваются с приступами головокружения пожилые люди, потому как с возрастом появляются ухудшения в работе вестибулярного аппарата. У молодежи нередко возникают подобные явления, но, как правило, они являются следствием какого-то заболевания.
Не откладывайте визит к доктору, если у вас часто приступы головокружения, а также не пытайтесь самостоятельно избавиться от этого симптома, принимая какие-либо препараты без ведома врача.
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