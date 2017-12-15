Названы самые эффективные "натуральные" чаи от простуды

Эти чаи и их воздействие на иммунную систему проверены многими людьми.Преимущество травяных чаев, защищающих от простуды, ОРВИ и гриппа, состоит в том, что их можно использовать ка для детей, так и для взрослых. В любом случае они являются натуральными и не менее эффективными, чем все существующие лекарственные препараты.Рецепт: соединить по чайной ложке каждого ингредиенты в банке, перемешать и взять столовую ложку сбора для приготовления противопростудного чая, чтобы залить ее стаканом кипятка и настоять в течение 15-20 минут. Процедить перед употреблением и добавить мед по вкусу.Рецепт: по две столовые ложки ягод поместить в кастрюлю, залить двумя стаканами кипятка и поставить на медленный огонь на 20-30 минут. Затем перелить отвар в термос и оставить на ночь. В течение всего следующего дня пить получившийся чай, добавляя немного меда.Рецепт: смешать столовую ложку листьев земляники с чайной ложкой мяты, залить тремя стаканами кипятка, дать настояться 10-15 минут, процедить и пить с медом или без него.Рецепт: в термос поместить 3 столовые ложки плодов шиповника, столовую ложку цветков липы и чайную - мелиссы. Залить литром кипятка. Пить на следующий день, можно с медом вприкуску.Прежде, чем укреплять иммунитет зимой или лечить сезонные заболевания представленными чаями, следует проконсультироваться с врачом, так как некоторые компоненты для их приготовления могут вызвать аллергическую реакцию, одной из таких является ромашка лекарственная.