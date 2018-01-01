Медики рассказали об ишемической болезни сердца : факторы риска и способы леения
Эта болезнь достаточно распространенное, являющееся одной из главных причин смертности населения. Больные ИБС часто утрачивают работоспособность и становятся инвалидами.
Для них большое значение имеет правильная диагностика и своевременное лечение. Таким пациентам часто нужна неотложная помощь и срочная госпитализация.
Факторы риска
Наиболее расположены к заболеванию люди пожилого возраста, мужского пола, больные сахарным диабетом и люди, склонные к ожирению. Обострить течение болезни могут многие обстоятельства и вредные привычки:• употребление в питании вредных продуктов (жирных, соленых, сладких);• курение;• недостаточность физических нагрузок;• употребление алкоголя.
Симптомы и лечение ИБС
При ишемии возникают следующие симптомы:
1. Сердечная боль после физической работы или в состоянии волнения.
2. Одышка.
3. Слабость и аритмия.
4. Отеки ног.
Лечение заболевания зависит от его формы. Каждому больному индивидуально подбирается метод лечения, меры физической активности и медикаменты. Но для всех пациентов рекомендуется ограничение физической работы с постепенным наращиванием во время реабилитации. Пациенты должны соблюдать диету, ограничивая употребление соли и воды.
Нужно уменьшить употребление (или вообще исключить) такие продукты:
• жирное мясо, сало и сливочное масло;
• копченые продукты и жареные блюда;
• соления;
• сдобная выпечка, конфеты и шоколад.
Больным ИБС надо следить за массой тела и стараться снизить вес. Для этого смотрят соотношение энергии от съеденных продуктов и ее расходом организмом. Без физических занятий человеком расходуется от 2 до 2,5 тысяч килокалорий.
Хирургическое вмешательство
Если есть показания, пациентам проводят коронарное шунтирование. Эта операция позволяет улучшить снабжение миокарда кровью. Она создает обходные пути для снабжения сердца кровью. Для восстановления просвета в артерию вводят стенту (специальную трубку). Операцию проводят через вену на бедре под анестезией.
Иногда вместе со стентированием проводят лазернуюреваскуляризацию. Лазеромделают в сердце множество тонких ходов для поступающей крови. После этого работоспособность сердечного органа повышается, улучшается самочувствие. Боли уменьшаются. При крайне тяжелых поражениях проводят пересадку сердца. Она затрудняется необходимостью поиска донора и потому получить такую помощь могут не все пациенты.
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