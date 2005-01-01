Горячий чай спасает от глаукомы?
Исследователи из США проанализировали данные общенационального обследования здоровья и питания за 2005-2006 годы. Они подробно изучили обследования здоровья глаз 1678 участников от 40 лет и старше.
Они также проанализировали ответы участников на вопросы о том, как часто за последний год они пили кофе, горячий чай, безалкогольные напитки или чай со льдом. Кроме того, их просили уточнить, были ли напитки с кофеином или без него.
В общей сложности оказалось, что у 84 человек есть глаукома.
Выяснилось, что никакой связи между употреблением кофе, безалкогольных напитков, холодного чая и наличием глаукомы нет. Причем неважно, были ли напитки с кофеином или нет. Кроме того, не подтвердилась и связь между заболеванием глаз и употреблением чая без кофеина.
С другой стороны, по словам ученых, прорисовывается некая связь между употреблением горячего чая и глаукомой. Более того, у людей, пьющих чай более шести раз в неделю, наблюдается меньший риск развития глаукомы, несмотря на такие факторы, как возраст, курение, диабет и индекс массы тела.
Согласно авторам работы, вероятность развития глаукомы была на 74% ниже у тех людей, которые пили горячий чай в таких количествах.
По предположению специалистов, определенные растительные химические вещества (флавоноиды и другие антиоксиданты), присутствующие в чае, могут защищать от развития такого состояния. Причем, по их мнению, чай с кофеином может быть богаче такими антиоксидантами.
Впрочем, авторы работы признают, что делать какие-либо выводы сложно, так как исследование не рассматривает причины, почему чай снижает риск развития глаукомы. Кроме того, для них остается загадкой, почему, например, холодный чай не снижает риск развития глаукомы.
Глаукома – это заболевание глаз, при котором давление жидкости внутри глаза повреждает зрительный нерв, и это состояние может привести к слепоте, если вовремя не начать лечение.
Результаты представлены в издании British Journal of Ophthalmology.
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