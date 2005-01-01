Горячий чай спасает от глаукомы?

Употребление горячего чая может уменьшить риск развития глаукомы. Тем не менее специалисты уточняют, что им не удалось найти какого-либо защитного эффекта от напитка.Исследователи из США проанализировали данные общенационального обследования здоровья и питания за 2005-2006 годы. Они подробно изучили обследования здоровья глаз 1678 участников от 40 лет и старше.Они также проанализировали ответы участников на вопросы о том, как часто за последний год они пили кофе, горячий чай, безалкогольные напитки или чай со льдом. Кроме того, их просили уточнить, были ли напитки с кофеином или без него.В общей сложности оказалось, что у 84 человек есть глаукома.Выяснилось, что никакой связи между употреблением кофе, безалкогольных напитков, холодного чая и наличием глаукомы нет. Причем неважно, были ли напитки с кофеином или нет. Кроме того, не подтвердилась и связь между заболеванием глаз и употреблением чая без кофеина.С другой стороны, по словам ученых, прорисовывается некая связь между употреблением горячего чая и глаукомой. Более того, у людей, пьющих чай более шести раз в неделю, наблюдается меньший риск развития глаукомы, несмотря на такие факторы, как возраст, курение, диабет и индекс массы тела.Согласно авторам работы, вероятность развития глаукомы была на 74% ниже у тех людей, которые пили горячий чай в таких количествах.По предположению специалистов, определенные растительные химические вещества (флавоноиды и другие антиоксиданты), присутствующие в чае, могут защищать от развития такого состояния. Причем, по их мнению, чай с кофеином может быть богаче такими антиоксидантами.Впрочем, авторы работы признают, что делать какие-либо выводы сложно, так как исследование не рассматривает причины, почему чай снижает риск развития глаукомы. Кроме того, для них остается загадкой, почему, например, холодный чай не снижает риск развития глаукомы.Глаукома – это заболевание глаз, при котором давление жидкости внутри глаза повреждает зрительный нерв, и это состояние может привести к слепоте, если вовремя не начать лечение.Результаты представлены в издании British Journal of Ophthalmology.