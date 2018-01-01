Женщинам подсказали, как увеличить губы без косметолога и хирурга

Все оказалось проще-простого.Создать аппетитный объем у твоих губ можно с помощью косметики, избежав уколов и хирургического вмешательства.Очень много женщин недовольны недостаточным объемом своих губ. Особенно страдает верхняя губа, которая «не так очерчена», «не такая пухлая», «слишком тонкая» и так далее. Кто-то идет на уколы, придающие губам объем, другие — не решаются на них, и каждый день недовольны своим отражением. А ведь визажисты прекрасно знают, как в считанные минуты «нарисовать» пухлые губы, даже если твои собственные не отличаются объемом.Для того чтобы губы казались больше, нужно вначале создать их новый контур и тщательно затонировать уже имеющийся. Для этого отлично подойдет так называемый консилер, но твой привычный тональный крем тоже справится с этой задачей. После этого возьми хайлайтер, чтобы его светоотражающие частицы создали необходимый объем. Нанеси каплю хайлайтера на среднюю часть верхней губы, растушуй, а сверху покрой помадой нежного пастельного оттенкаНо специальный, так называемый пламер. Он содержит экстракт перца, который естественно разогреет кожу губ, заставит кровь прилить к губам, что естественно увеличит их объем. Но не переборщи! Заранее следует проверить блеск-пламер на аллергичность где-то на сгибе локтя, чтобы не навредить нежной коже губ.Для того чтобы воплотить эту технику на губах, тебе потребуется две помады одного цвета, но разных тонов: светлого и темного. На уголки губ нанеси темный цвет, а в центр — светлый, после чего осторожно растушуй границу между ними, создав мягкий переход. На центр губ капни любимый прозрачный блеск, чтобы губы были еще аппетитнее.