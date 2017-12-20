Назван фрукт, который защитит от рака груди

Сотрудники Техасского университета стали авторами комплексных исследований, показавших, что плоды манго способны стать эффективным средством для предотвращения рака молочной железы. Оказалось, что опухолевые клетки чувствительны к действию полифенолов в данном фрукте.Научные работники изучали противовоспалительные свойства полифенолов, содержащихся в манго. Проведя ряд испытаний на мышах, исследователи установили: полифенолы манго способны снижать интенсивность пролиферации – процесса разрастания ткани путем деления клеток. При этом особенно ощутимо полифенольные соединения влияли именно на пораженные раком участки.«При концентрации 5 мкг/мл GAE полифенолы манго привели к снижению пролиферации клеток рака молочной железы примерно на 90%. В то время, как пролиферации образцов нераковых клеток составили только 20%», - сообщили авторы проекта.Специалисты рекомендуют есть манго не только как вкусный экзотический фрукт, но и как очень полезный для здоровья продукт, предотвращающий возникновение злокачественных новообразований в молочной железе.