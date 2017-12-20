Врачи назвали ранее неизвестные признаки рака
Также к симптомам они причислили вздутие живота, сопровождающимся резким похудением и болями в спине. Особенно на это стоит обратить внимание женщинам, такие изменения в организме могут сообщать о раке яичников, как и кровянистые выделения между менструациями.
Не советуют ученые и пренебрегать изменениями груди, среди которых уплотнения, изменения сосков и непривычные покраснения.
У мужчин же о раке могут говорить кровь в кале и моче, проблемы при мочеиспускании, изменения в тестикулах (яичках) и расстройство желудка.
Частое увеличение температуры тела – тревожный звоночек для обследования на наличие раковых клеток в организме.
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Добавил ignat в категорию Онкология
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