Врачи назвали ранее неизвестные признаки рака

По мнению научных работников, стоит обращать внимание даже на беспричинный кашель, который может сигнализировать о раковой болезни.Также к симптомам они причислили вздутие живота, сопровождающимся резким похудением и болями в спине. Особенно на это стоит обратить внимание женщинам, такие изменения в организме могут сообщать о раке яичников, как и кровянистые выделения между менструациями.Не советуют ученые и пренебрегать изменениями груди, среди которых уплотнения, изменения сосков и непривычные покраснения.У мужчин же о раке могут говорить кровь в кале и моче, проблемы при мочеиспускании, изменения в тестикулах (яичках) и расстройство желудка.Частое увеличение температуры тела – тревожный звоночек для обследования на наличие раковых клеток в организме.