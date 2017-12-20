Ученые объяснили, как спорт помогает бросить курить
Ученые отмечают, что, несмотря на наличие подтвержденных данных об эффективности спорта при лечении никотиновой зависимости, механизмы этого явления оставались неизвестными.
В результате проведенного на лабораторных мышах эксперимента выяснилось, что физические нагрузки, вне зависимости от их интенсивности, оказывают влияние на расположенные в гиппокампе ?7 никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. В результате развития зависимости их чувствительность снижается, и организму требуется все большая "доза" никотина. Спортивные нагрузки же восстанавливают их активность и тем самым позволяют снизить симптомы синдрома отмены.
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Добавил Ivan в категорию Пульмонология
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