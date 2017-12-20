Ученые объяснили, как спорт помогает бросить курить

Регулярные занятия физическими упражнениями помогают легче пережить синдром отмены, развивающийся в результате отказа от курения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале British Journal of Pharmacology.Ученые отмечают, что, несмотря на наличие подтвержденных данных об эффективности спорта при лечении никотиновой зависимости, механизмы этого явления оставались неизвестными.В результате проведенного на лабораторных мышах эксперимента выяснилось, что физические нагрузки, вне зависимости от их интенсивности, оказывают влияние на расположенные в гиппокампе ?7 никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. В результате развития зависимости их чувствительность снижается, и организму требуется все большая "доза" никотина. Спортивные нагрузки же восстанавливают их активность и тем самым позволяют снизить симптомы синдрома отмены.