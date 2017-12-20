Болезнь Паркинсона можно диагностировать по запаху

Не исключено, что врачи скоро начнут пользоваться новым способом диагностики болезни Паркинсона. Это стало возможно благодаря их сотрудничеству с жительницей Великобритании Джой Милн (Joy Milne). Дело в том, что миссис Милн обладает удивительной способностью – она способна чуять запах болезни Паркинсона, точно диагностируя заболевание. В настоящее время эффективных методов диагностики болезни на ранних стадиях нет – его можно выявить только после того как признаки заболевания становятся явными.Джой Милн рассказала, что у ее мужа болезнь Паркинсона диагностировали в 45 лет, а примерно за 10 лет до этого она почувствовала, что его запах изменился, став «более мускусным». Этот запах был неприятен женщине, она сначала стала обвинять супруга в том, что он не слишком тщательно чистит зубы, а также нерегулярно принимает душ, но оказалось, что дело вовсе не в гигиене.В дальнейшем Джой Милн начала посещать группы поддержки для пациентов с болезнью Паркинсона – она обнаружила, что мускусный запах исходит и от других больных с таким же диагнозом. Об этом женщина рассказала Тило Кунату (Tilo Kunath) из Эдинбургского университета (Edinburgh University), который отнесся к ее словам со всей серьезностью и решил провести небольшой эксперимент.Джой выдали 12 одинаковых ношеных футболок – шесть из них надевали люди с болезнью Паркинсона. Женщина понюхала их и правильно идентифицировала футболки, принадлежащие пациентам, а также отнесла в эту группу одну футболку из «здоровой группы».Позже выяснилось, что она не ошиблась – у владельца этой футболки через 3 месяца после проведения эксперимента также диагностировали болезнь Паркинсона.Тило Кунат вместе с Пердитой Барран (Perdita Barran) из Университета Манчестера (Manchester University) попытались выяснить, что именно удалось «унюхать» Милн. Им удалось идентифицировать 10 молекул, ответственных за этот запах. Пока неясно, почему он возникает, но совершенно очевидно, что запах возникает при появлении определенной комбинации веществ, синтезирующихся исключительно у пациентов с болезнью Паркинсона. Исследователи надеются, что в будущем эти исследования приведут к появлению эффективного способа диагностики заболевания в том числе и на ранних стадиях.