Соблюдая эти два важных правила, вы наверняка будете высыпаться

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Считать овечек больше не придется.Если вы не можете выспаться даже, даже когда проводите в постели 7-8 часов, - это свидетельствует о проблемах со сном. Есть два золотых правила сна, которых следует придерживаться, чтобы быть бодрым каждое утроЭто одно из главных правил здорового сна. Ученые доказали, что наш организм производит мелатонин (гормон сна) в период с 22:00 до 24:00, поэтому в этом промежутке времени легче заснуть.Вам нужно вычислить, когда вам нужно просыпаться и заснуть не менее чем за 7,5 часов до этого. Ложитесь спать позже в 23:30, чтобы за 30 минут вы еще успели заснуть.Если вы будете ложиться позже, то сколько бы ни длился ваш сон, а выспаться будет в разы сложнее.Самая главная тайна высыпания - это циклы сна. Всего существует 5 циклов и длятся они по 90 минут, то есть 7,5 часов. Для того, чтобы выспаться, вы должны пройти все стадии сна и спать не менее указанных часов.Первая стадия сна находится на грани между сном и бодрствованием. В этом цикле вас легко разбудить с помощью шума или громких разговоров рядом. Вторая стадия наступает тогда, когда мозговые волны замедляются, а движение глаз прекращается. Третья и четвертая стадия - глубокий сон, во время которого мы не видим сны, а все процессы в организме останавливаются.Пятая стадия (или REM-стадия) нужна мозга для обработки всей информации, вы воспринимали в течение дня. Именно на этой стадии и нужно просыпаться. На этой стадии ритм сердца учащается, давление повышается и организм сам готовится к пробуждению.