Мужская аллергия на оргазм – новый недуг, открытый учеными

Аллергия на оргазм — такой приговор вынесли мужчинам ученые. Это новое заболевание официально называется синдром посторгазмического недомогания. И как уверяют медики, недуг в легкой форме довольно широко распространен среди мужчин, просто ранее его не диагностировали.В чем же выражается синдром посторгазмического недомогания? Сразу после эякуляции мужчина ощущает ухудшение самочувствия, которое выражается в нарушении речи, проблемах с памятью, ухудшении настроения, снижении остроты зрения, головной боли, лихорадки, потливости.В сильной форме заболевание встречается редко. Сегодня зарегистрировано около 50 случаев. Медики считают, что недуг является аутоимунным или аллергическим расстройством. Чтобы облегчить состояние больных, им вводили инъекции их собственной спермы, спустя от года до двух лет пациенты отмечали снижение симптомов.