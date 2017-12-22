Лишний вес повышает риск развития розацеа

Женщины с лишним весом чаще сталкиваются с розацеа, чем женщины с нормальным весом. К такому выводу пришли ученые из университета Брауна.Розацеа (розовые угри) – это хроническое заболевание кожи лица. Для него характерны расширение кровеносных сосудов, покраснение лица и наличие на лице изъязвлений, похожих на акне.Проанализировав данные почти 90 000 женщин, за которыми следили около 14 лет, исследователи выявили более 5200 случаев розацеа. Они обнаружили, что у участниц с Индексом массы тела (ИМТ) больше 35 риск вышеупомянутого заболевания был на 48% выше, чем у женщин с нормальным ИМТ. Отметим, что в большинстве случаев (если речь не идет о спортсменах с большим количеством мышц) ИМТ больше 30 свидетельствует об ожирении.Кроме того, риск развития этого кожного заболевания был повышен у тех, кто набрал вес после 18 лет. Из-за каждых 4,5 килограмма набранного веса вероятность розацеа увеличивалась на 4%. Еще риск возрастал по мере увеличения объемов талии и бедер.