Ученые выяснили, что мешает зачатию ребенка

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Известно, что женщины с низким уровнем гормона щитовидной железы имеют проблемы с фертильностью. Теперь сотрудники Гарвардской медицинской школы установили, что проблемы могут возникнуть даже при небольшом сбое в работе щитовидной железы.В исследовании приняли участие 187 пар с необъяснимым бесплодием. В группу сравнения вошли 52 пары, где у мужчин было слишком мало сперматозоидов.Почти у 27% женщин из группы с необъяснимым бесплодием уровень тиреотропного гормона (ТТГ) составлял 2,5 международных милли-единицы на литр или больше по сравнению с 13,5% представительниц прекрасного пола из другой группы.ТТГ, вырабатываемый гипофизом, регулирует баланс гормонов щитовидной железы. Повышение уровня ТТГ может свидетельствовать о гипотиреозе (гипофункции щитовидной железы).Гипотиреоз нарушает менструальный цикл и мешает забеременеть. Как правило, гипотиреоз диагностируют при уровне ТТГ равном 4,5 или 5 международным милли-единицам на литр. Однако некоторые эксперты полагают, что уровень ТТГ, составляющий 2,5 международных милли-единицы на литр, свидетельствует о высоком риске гипотиреоза.