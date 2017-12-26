Сколько надо выпить, чтобы танцевать как бог? Ответ дали ученые
Исследование проводили журналисты под руководством профессора нейропсихофармакологии Дэвида Натта из Имперского колледжа Лондона. Участники эксперимента, а их было 55 человек, собрались в одной комнате и принялись танцевать, играя в танцевальную игру Just Dance на приставке XBox. Участники должны были повторять движения на экране.
По ходу действия эксперимента каждый участник выпивал стакан вина и после этого записывал результаты. К шестому стакану результаты сильно улучшились у всех игроков. Но уже к 8 стакану результаты у всех резко упали. Понятно, что это шутливое исследование, но тем не менее стоит взять на заметку: больше одной бутылки вина пить не стоит, если не хочешь опозориться на танцплощадке.
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