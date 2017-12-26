Зимний уход: ошибки, которые портят кожу

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Зимой кожа осоебенно чувствительна.Лайфхак ухода за кожей в холодное время года очень полезный. Ведь знание некоторых бьюти-секретов смогут спасти вашу чувствительную кожу от обветривания, раздражение и шелушение.Чтобы вы максимально правильно ухаживали за кожей всю зиму, обратите внимание на несколько самых распространенных ошибок при уходе за кожей зимой.Грамотное питание является одним из важнейших факторов здорового вида вашей кожи. Ваше меню обязательно должно быть сезонным. Поэтому зимой идеально подойдут такие продукты как авокадо, дыня, манго, тыква, морковь, яйца, огурцы, печеный картофель, батат, хурма, черника, малина, йогурт, зеленые листовые овощи, фасоль, цитрусовые, помидоры, какао и натуральный черный шоколад. Все они служат естественным щитом и качественно увлажнить кожу изнутри.Если вы не привыкли вчитываться в состав бьюти-средств, зима станет отличным поводом, чтобы начать это делать. В этот период стоит отказаться от средств, содержащих спирт, агрессивные кислоты и щелочи, а также сульфаты. Выбирайте только те средства, в которых присутствуют натуральные масла, жирные кислоты, витамины Е и D, сквален, антиоксиданты, гиалуроновая кислота.Кроме того, в источнике советуют перейти на мягкие моющие средства, а вместо умывания утром пользоваться лосьоном. Соблюдение этих несложных правил помогут избежать трещин, пересушивания, микротравм, шелушение и холодового дерматита.Не советуем пренебрегать базовым правилом о том, что зимой увлажняющий крем следует наносить не менее чем за 30-40 минут (в идеале – за 1 час) до выхода на улицу. Причина такой осторожности заключается в особенностях состав кремов: под воздействием низких температур вода в таких кремах на морозе становится "колючей" и сильно портит кожу.Обладательницам всех типов кожи в холод стоит учесть важный момент: агрессивное и регулярное отшелушивание сильно обезвоживает кожу. Если вы не чувствуете острую потребность, не стоит злоупотреблять пилингами и скрабами для лица. Одной процедуры достаточно будет раз в 7-10 дней.Не забывайте, что косметические средства с SPF нужно использовать не только летом, когда коже достается большое количество солнечных лучей, но и зимой. Утверждать, что зимой нельзя пренебрегать этой защитой – самая распространенная ошибка в уходе за кожей.В холодное время года, особенно после снегопада на кожу обрушивается огромная порция отраженных солнечных лучей. Это означает лишь одно – ни в коем случае не "снижайте" содержание SPF в ежедневной защите кожи. Оптимальное содержание – 15-20 SPF в дневном креме.Вместо сухих тональных основ, румян, подводок, теней и помад, в холод найдите им достойную замену. Поищите лучше жидкие, кремообразные и жирные текстуры с защитными свойствами – и суровые условия перестанут быть для кожи настолько травматичными.