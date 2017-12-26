В США пластических хирургов судят за отказ оперировать пациентов с ВИЧ

Трое ВИЧ-инфицированных мужчин получили отказ в проведении пластической операции по уменьшению объема груди в связи с гинекомастией от клиники пластической хирургии Springfield Medical Aesthetic в Нью-Йорке. Причиной отказа стал их ВИЧ-статус, что является нарушением законных прав гражданина страны, постановил судья.Житель Нью-Йорка по имени Марк Милано подал в суд на клинику, утверждая, что ее политика в отношении процедур для ВИЧ-инфицированных нарушает его гражданские права. Впоследствии к этому иску присоединились два других пациента, а затем и американское правительство, поддержавшее требования своих граждан.Представители клиники подчеркнули, что любой врач принимает решение о проведении хирургической операции на основе подробной информации о состоянии здоровья своего пациента, включая и медикаменты, которые он использует. По мнению пластических хирургов клиники, лекарства из категории антиретровирусной терапии, которые необходимо пожизненно использовать ВИЧ-инфицированным пациентам, могли вступить в нежелательную реакцию с препаратами, применяющимися при пластических операциях. Следовательно, отказ в проведении процедуры не был вызван какой-либо дискриминацией в отношении людей с ВИЧ.Однако суд постановил, что решение клиники является нарушением существующих в Нью-Йорке законов о правах человека, а утверждения по поводу несовместимости лекарств ни на чем не основаны и ничем не подтверждаются. Что же касается пациентов, которым отказали в пластике, то суд постановил, что они имеют право требовать финансовой компенсации. Сам Марк Милано отметил, что живет с ВИЧ уже более 30 лет, но впервые столкнулся с такой мощной дискриминацией, которую он сравнил с «ударом ногой в живот». Милано рассказал, что врач из клиники заявил ему: «Я никогда не провожу никакие процедуры с ВИЧ-инфицированными!» Это вызвало слезы у мужчины.