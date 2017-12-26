Замена мясных и молочных продуктов на растительные белки защищает от болезней сердца

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Ежедневная замена одной или двух порций мяса и молочных продуктов растительными белками снижает риск развития сердечных заболеваний на 5%, сообщают канадские ученые.В ходе испытаний специалисты провели анализ 112 исследований, в которых люди заменяли животные белки на растительные белки в течение минимум трех недель. В данных работах оценивались уровни холестерина, включая «хороший» холестерин, положительно влияющий на здоровье, и «плохой» холестерин, который способствует накоплению жировых отложений в артериях и повышает риск развития сердечного приступа и инсульта.Исследователи предлагают людям заменять животные жиры на такие продукты, как соя, орехи и бобовые, включающие сушеный горох, фасоль, чечевицу и нут. Эксперты отмечают, что преимущества для здоровья могут быть еще более значительными, если люди объединяют растительные белки с другими продуктами с высоким содержанием клетчатки, понижающими уровень холестерина, такими как овес и ячмень. Полученные результаты дополняют имеющиеся данные о пользе растительных продуктов, включая защиту от рака.По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти людей по всему миру. По оценкам, в 2015 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 17,7 миллиона человек, что составляет 31% от всех случаев смертей в мире.