Мозг бессознательно делит людей на врагов и друзей по их лицам

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Научные сотрудники из Еврейского Университета в Иерусалиме организовали уникальный эксперимент, который помог получить достаточно интересные выводы.Оказалось, что головной мозг людей разделяет лица других на потенциально опасных и неприятных и на друзей.Авторы работы добавляют, что данный процесс происходит на подсознательном уровне, когда человек находится в общественном месте и наблюдает за лицами прохожих. Если мы смотрим на незнакомое лицо, головной мозг фиксирует и запоминает некоторые из них, не обращая внимание на других людей, уверены специалисты.Для того, чтобы доказать это, специалисты организовали эксперимент, в ходе которого группе респондентов демонстрировали несколько фотографий и изучали их реакцию, следили за работой головного мозга.Эксперимент и опрос после исследования доказал, что подсознательно каждый из нас разделяет лицу незнакомых на врагов и друзей.