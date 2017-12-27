Назван самый безопасный способ очистки кишечника

Почему нужно начинать чистку организма с кишечника? Дело в том, что кишечник – выделительный орган и в нем в первую очередь собирается яд, он больше всех других органов подвержен накоплению шлаков. После очищения кишечника можно браться за чистку печени, почек, затем сосудов и т.д,.Одним из простых и доступных способов является чистка кишечника семенами льна. В них огромное количество полезных веществ, к тому же при регулярном употреблении уровень сахара в крови снижается, иммунитет повышается, зрение улучшается, кожа становится здоровее, весь организм чувствует себя более молодым. При этом кишечник очищается мягко и безболезненно.Где купить семена льна и муку из семян? Надежней купить упаковку семян и самостоятельно перемолоть их до состояния муки с помощью кофемолки, либо растолочь в ступке. Так вы будете на 100% уверены в качестве муки. При недостатке времени для самостоятельного приготовления можно заказать муку через интернет или договорится с аптекой на «именной заказ».Первое и нужное нам свойство – послабление. Увеличение и размягчение стула приводит к естественному выведению токсинов. Семена, попадая в ЖКТ, разбухают и в буквальном смысле слова впитывают шлаки. А при продвижении по кишечнику «моют» его. Кстати, семена также убивают гельминтов и некоторые виды грибков, заодно обеспечивая снятия воспалений, которые могут развиваться при наличии язв или ранок на стенках кишечника и желудка.. Установлено, что за 70 лет жизни стенки ЖКТ накапливают примерно 15 кг вредных и ядовитых отходов. Регулярная чистка кишечника поможет избежать проблем в старости.угревая сыпь;ломкие ногти;тусклые волосы;лишний вес;запоры;частые простуды.воспалительные процессы в почках;повышенное артериальное давление;бронхит;цирроз печени;атеросклероз;сердечнососудистые недуги;тромбоз и повышенная свертываемость крови;колиты различных видов;воспалительные процессы в мочевом пузыре;гастриты;опухоли матки и придатков.Связанные болезни: Запор Простуда Бронхит Цирроз печени Атеросклероз Тромбоз Колит Гастрит Опухоль Аллергия Метеоризм Диарея Поликистоз почек ХолециститСамый легкий, простой метод чистки кишечника в домашних условиях – принимать семена льна их в чистом виде. Двух больших ложек ежедневно будет достаточно. Также их можно использовать в качестве добавок в любые каши, салаты или принимать как отдельное блюдо. При всей своей простоте способ имеет минус: большого эффекта ждать не нужно, такой метод лишь размягчит стул.Больше результата принесут при чистке кишечника дома перемолотые семена льна. Принимать так же: с утра по две большие ложки ежедневно, запивая водой. Разбухание семян и эффективность очищения кишечника от токсинов зависит от количества выпитой воды – чем больше будете пить, тем выше эффективность.3. Вкусный способ очистки кишечника в домашних условиях: к перемолотым семенам нужно взять йогурт или мед. Ежедневно по 2-3 большие ложки, а потом обязательно нужно пить воду в течение дня, чтобы обеспечить разбухание.4. Поможет очистить кишечник от шлаков и специальный отвар. Чтобы его приготовить, нужно стакан семечек запарить в 3-х литрах кипятка, настоять на водяной бане на протяжении двух часов. Когда остынет, процедить и употреблять по одному стакану до шести раз на протяжении суток. Полный курс данного метода составляет четыре недели. Лучше всего принимать отвар в виде чая, подогревая его до желаемой температуры.5. Этот способ чистки кишечника дома называют сибирским. На 100 гр измельченных семечек необходимо 250 мл подсолнечного нерафинированного масла. Настаивать 7-мь дней, желательно в темном месте. Полный курс составляет 10 дней, употреблять по столовой ложке непроцеженного настоя за полчаса до приема пищи либо через два часа после еды (всего – трижды на протяжении суток).! При панкреатите, холецистите, гепатите и камнях в желчном пузыре принимать настой нельзя!Настой снимает спазмы, улучшает работу ЖКТ, способствует заживлению небольших ран.6. Для приготовления очистительного сбора понадобятся фенхель, кориандр и семена льна в равных пропорциях. На 3-и маленькие ложечки описанной смеси нужен стакан кипятка. Раствор для чистки кишечника настаивается на протяжении 30-ти минут, после чего его нужно процедить и выпить. Курс – две недели, по 2-3 раза на протяжении суток, утром перед приемом пищи либо спустя пару часов после приема пищи. Спустя две недели курс рекомендуется пройти еще раз.7. Данный метод очистки кишечника в домашних условиях проводится в течение месяца. Первая неделя: перемолотые семена льна (10 грамм) смешать с кефиром (100 мл) и пить на завтрак каждое утро. Вторая неделя: объем семян увеличивается в два раза, кефира столько же, 100 мл. Третья и четвертая недели: опять увеличение объема семян до 30 грамм, кефир в объеме 150 мл. Плюс этого способа: противогрибковое и глистогонное действие8. Подготовить настой для чистки кишечника дома заранее, с вечера – полчашки неочищенных семян заливаются слегка прохладной водой. Утро начните с чашки теплой воды, а через полчаса съешьте настой, не добавляя в него ни сахара, ни соли. Следующие 4 часа не стоит кушать либо пить воду. Курс – один месяц.. В период очищения в печени возможны неприятные ощущения из-за повышенного содержания льняного масла.Основные правила чистки кишечника семенами льна домаЕсть целых правил, которых следует обязательно придерживаться, чтобы эффективность была максимальное:в период очищения кишечника исключить жирное, жареное, мучное, алкоголь;обязательно кушать овощи, фрукты;желательно перейти с мяса на рыбу;больше употреблять кефиров, йогуртов и других кисломолочных продуктов;много пить чистой воды.Помните, что результат будет заметен не ранее, чем через неделю!Обратите внимание. Готовить настои нужно для чистки кишечника каждый день, т.к. хранить их можно до 24 часов максимум. При длительном хранении в настое появляются бактерии.Не забывайте, что любой метод чистки кишечника имеет ряд противопоказаний. Семена льна – не исключение. Основные противопоказания:аллергия на семена льна, а также на орехи, арахис и яичный белок (для избегания перекрестной реакции);метеоризм;диарея;беременность;кормление грудью;поликистоз, фиброма, эндометриоз;холецистит;камни в желчном и мочевом пузыре;заболевания ЖКТ.Если вы будете придерживаться всех правил, четко соблюдать рекомендации, семена льна станут тем природным компонентом, который поможет вам эффективно почистить кишечник, благодаря чему ваше самочувствие и внешний вид существенно улучшаться.