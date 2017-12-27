Два натуральных средства для облегчения состояния при гастрите

В народной медицине при различных заболеваниях широко применяют лекарственные травы, среди которых и аир. В медицине используют только корневища аира. Приготовленные из них препараты находят применение при лечении изжоги, цинги, запора, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Наружно отвары из корневищ используются для промывания ран, а также в косметологии для лечения волос и кожи.Смешать по 1 столовой ложке измельченных корневищ аира болотного, листьев вахты, травы полыни и золототысячника. 1 столовую ложку смеси залить 200 мл кипятка, кипятить на маленьком огне 30 минут, процедить и остудить. Отвар принимать при гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока по 100 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.Смешать по 2 столовые ложки измельченных корневищ аира, измельченного корня солодки, плодов фенхеля и семян льна, по 1 столовой ложке листьев мяты перечной и липового цвета. 1 столовую ложку смеси залить 200 мл кипятка, варить на маленьком огне 30 минут, процедить. Отвар принимать при гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока по 100–150 мл 3 раза в день за 30 минут до приема пищи.